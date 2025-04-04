Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Juzintu seniunija
  4. Жилая

Жильё в Juzintu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Tervydziai, Литва
Дом
Tervydziai, Литва
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЕТСЯ УСАДЬБА С СОБСТВЕННЫМ ВОДОЕМОМ И УЧАСТКОМ В 5 ГА ЗЕМЛИ В ПОСЕЛКЕ ТЕРВЫДЗЯЙ! _____…
$54,175
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Juzintu seniunija, Литва

с гаражом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти