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Дома в Jurbarku seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Dainiai, Литва
Дом
Dainiai, Литва
Площадь 224 м²
Количество этажей 2
Продажа юрбарка с качеством Крисс Гласс Инсталляции. Пересмотренная, спланированная и выдерж…
$330,510
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Jurbarku seniunija, Литва

с гаражом
Недорогая
Элитная
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