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Коммерческая недвижимость в Jurbarku seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческая в Gedziai, Литва
Коммерческая
Gedziai, Литва
Площадь 660 м²
SELLING NET 660KV.M. PATALPOS COUNTRY JURBARK'S CITY! SURVEILLING SURVEILLED FOR THE SANDAT…
€39,000
в месяц
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