Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Земельные участки
  4. Юрбаркский район

Земельные участки в Юрбаркский район, Литва

7 объектов найдено
Земельные участки в Юрбаркский район, Литва
Земельные участки
Юрбаркский район, Литва
€49,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Земельные участки с подведенным электричеством в Piestvenai, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством
Piestvenai, Литва
€19,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Юрбаркас, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Юрбаркас, Литва
€38,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Земельные участки в Viesvile, Литва
Земельные участки
Viesvile, Литва
Продается просторный участок недвижимости в уникальном месте! Место идеально подходит для с…
€10,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Земельные участки в Jurbarkai, Литва
Земельные участки
Jurbarkai, Литва
Земельный участок на продажу в хорошем месте! Участок на продажу в тихом месте в Юрбаркай. …
€10,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Юрбаркас, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Юрбаркас, Литва
€12,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Земельные участки в Юрбаркас, Литва
Земельные участки
Юрбаркас, Литва
ПОЗЖЕ 15.45 ДОМАШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ, VACARO G., NEWS K., JURBARK R. Участок 15.45 жилой недвижи…
€7,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Realting.com
Перейти