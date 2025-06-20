Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Юрбаркский район
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Юрбаркском районе, Литва

5 объектов найдено
Дом в Erzvilkas, Литва
Дом
Erzvilkas, Литва
Площадь 53 м²
Количество этажей 1
Часть дома была продана в ERGUS CENTRE - 3 CAPBASIS BUT! ---------------------------------- …
$17,095
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Misiunai, Литва
Дом
Misiunai, Литва
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Дом с 47-армовым ограждением на земле должен быть отдан в вашем районе. Букка, город на терр…
$78,639
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Pilis I, Литва
Дом
Pilis I, Литва
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Дом продается в специальном месте, рядом с впечатляющим замком Панемуне и рекой Немунас. Это…
$97,149
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Balandziai, Литва
Дом
Balandziai, Литва
Площадь 66 м²
Количество этажей 1
Жилой дом с участком земли и фермерскими постройками 63а. Продается. Это очень привлекательн…
$20,400
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Dainiai, Литва
Дом
Dainiai, Литва
Площадь 224 м²
Количество этажей 2
Продажа юрбарка с качеством Крисс Гласс Инсталляции. Пересмотренная, спланированная и выдерж…
$330,510
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Юрбаркском районе, Литва

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти