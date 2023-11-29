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Дома в Юрбаркский район, Литва

23 объекта найдено
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Klausuciai, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Klausuciai, Литва
Площадь 299 м²
Количество этажей 2
Качественная фермерская усадьба с сельскохозяйственными постройками для продажи находится в …
€75,000
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Дом с Furnace heating в Юрбаркас, Литва
Дом с Furnace heating
Юрбаркас, Литва
Площадь 103 м²
Количество этажей 2
ПРОЦЕДУРА УДАЛЕНИЯ ДОМА ВЫПУСКА! NON-JURBARK, IN KIDULA, ДОМ ПРОЦЕДУРЫ ПРОЦЕДУРЫ, НЕ С 17.5…
€55,000
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Дом с гаражом, с Furnace heating в Pilis I, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Pilis I, Литва
Площадь 106 м²
Количество этажей 2
СТРАНА - ОДНА ПРАКТИЧЕСКАЯ ЛИТУАНСКАЯ ДОРОЖНАЯ МОЛИТВА-ЖУРБАРК ВЫБРАНА В ДОМ, С ERD 27a. ЗЕМ…
€49,900
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Дом с Furnace heating в Юрбаркас, Литва
Дом с Furnace heating
Юрбаркас, Литва
Площадь 227 м²
Количество этажей 1
ИСТОРИЧЕСКИЙ 1939M ВЫПУЩЕН. ДОМ ОБМЕН Г. Город Юрбарко! АУТЕНТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЦЕНТРА…
€59,900
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Griciai, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Griciai, Литва
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Продается грибы г. 10, Grici, Veloon sen., Jurbarko r. один этаж с мансардным и подвальным м…
€16,000
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Дом с гаражом в Misiunai, Литва
Дом с гаражом
Misiunai, Литва
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
МЫ УЖЕ В ГОРОДЕ РАМИЕТИ, ДОМ С 47 АРРИСОМ СОХРАНИТЕ ЗЕМЛЮ. Стакия, город в муниципалитете ра…
€69,000
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Юрбаркас, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Юрбаркас, Литва
Площадь 224 м²
Количество этажей 2
€250,000
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Domestic equipment в Юрбаркас, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Domestic equipment
Юрбаркас, Литва
Площадь 184 м²
Количество этажей 1
€35,000
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Дом с Furnace heating в Tamosiai, Литва
Дом с Furnace heating
Tamosiai, Литва
Площадь 204 м²
Количество этажей 2
€55,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с сигнализацией, с Furnace heating в Merontiskiai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с сигнализацией, с Furnace heating
Merontiskiai, Литва
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
В уютном и замечательном месте, рядом с усадьбой Бельведер, продается просторный дом вдали о…
€109,000
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Дом с центральным отоплением в Klausuciai, Литва
Дом с центральным отоплением
Klausuciai, Литва
Площадь 194 м²
Количество этажей 2
В течение столетия недавние спрашивающие продают упорядоченную эксклюзивную усадьбу выщелачи…
€59,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment в Griciai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment
Griciai, Литва
Площадь 96 м²
Количество этажей 1
ПУТЬ ЮРБАРКА РАДЖОНА, ГРИСИУОСА, СОДИ, ЧТОБЫ БЫТЬ УВЕРЕННЫМ В ЖИВОЙ ЖИЗНИ!!! 1.5ha продается…
€66,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating в Juodaiciai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating
Juodaiciai, Литва
Площадь 67 м²
Количество этажей 1
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДОМ ДЛЯ ЮРБАРК Р., ПРОДАЕТСЯ.,.ЧЕРНЫЙ К., ШКОЛА Г. Возможна замена на аккуратны…
€8,300
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Vadzgirys, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Vadzgirys, Литва
Площадь 59 м²
Количество этажей 2
SODY SODY В ГОРОДЕ САДКИРЛ Город Ваджирис – в муниципалитете района Юрбарк, в 25 км от Юрбар…
€18,900
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Pavidaujys, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Pavidaujys, Литва
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
НЕ УКАЖИТЕ ИСТОК С СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ЗДАНИЕМ!!! ----------------------------------------…
€25,000
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Дом с Furnace heating, с Stillroom в Veliuona, Литва
Дом с Furnace heating, с Stillroom
Veliuona, Литва
Площадь 53 м²
Количество этажей 1
ДОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ЗДАНИЕМ - ВЫБОР! Велун – один из старейших, самых красивых и интер…
€17,300
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Erzvilkas, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Erzvilkas, Литва
Площадь 141 м²
Количество этажей 2
В WREA JURBARK, ERIA IN CITY, ИСТОЧНИК В ИСТОЧНИКЕ 1 ВЫСОКИЙ С ДОМОМ MANSARDA !! ---------…
€18,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating в Pupkaimis, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating
Pupkaimis, Литва
Площадь 81 м²
Количество этажей 1
ПРОДАНО ВЫСОКОМУ ВЫСОКОМУ С МАНАРДОЙ СОДИ, СУПКАЙМ НЕКОТОРЫЙ, ЖУРБАРК РАЙ. С 71A СКЛИПУ!! …
€37,000
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Erzvilkas, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Erzvilkas, Литва
Площадь 53 м²
Количество этажей 1
ЧАСТЬ ДОМА ДЛЯ ПРОДАЖИ В ЦЕНТРЕ ЭРИИ - КВАРТИРА 3 КОМНАТЫ!! --------------------------------…
€15,000
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Дом с Furnace heating в Юрбаркас, Литва
Дом с Furnace heating
Юрбаркас, Литва
Площадь 292 м²
Количество этажей 2
ХУРСЫ, ОШИБКИ И ДОМ НЕДВИЖИМОСТИ В ЮРБАРКЕ. ХОРОШИЙ РАЙОН, ТВЕРДЫЙ НЕКОТОРЫЙ, ПАТОГУСНАЯ КОН…
€72,000
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Юрбаркас, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Юрбаркас, Литва
Площадь 348 м²
Количество этажей 2
Дом ЭРДВУС НЕ УКАЗАН ЦЕНТРУ ГОРОДА ЮРБАРК И ЧЛЕНУ ДОМ С 28.20 ДОМАШНИЙ РАЗДЕЛ АРИР ДОМ ПРИМЕ…
€99,000
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Дом с гаражом, с Furnace heating в Юрбаркас, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Юрбаркас, Литва
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
ДОМ ДЛЯ ЖУРБАРКА!!! Дом кирпич, отопление на твердом топливе. На первом этаже туалет и ванна…
€90,000
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Vidkiemis, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Vidkiemis, Литва
Площадь 52 м²
Количество этажей 2
€8,000
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Параметры недвижимости в Юрбаркский район, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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