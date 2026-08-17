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Дома в Юрбаркском районе, Литва

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9 объектов найдено
Дом в Dainiai, Литва
Дом
Dainiai, Литва
Площадь 224 м²
Количество этажей 2
Продажа юрбарка с качеством Крисс Гласс Инсталляции. Пересмотренная, спланированная и выдерж…
$338,468
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Дом в Vanagine, Литва
Дом
Vanagine, Литва
Площадь 26 м²
Количество этажей 1
Уютный садовый дом в окружении сосновых лесов - Vanaginiai g. 16, Vanaginiai, Jurbarko r. Д…
$12,752
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Дом в Юрбаркас, Литва
Дом
Юрбаркас, Литва
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный дом на продажу в Jurbarke Sodų g. 49 - Общая площадь дома 164,8 кв. М. - Аннекс …
$81,151
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Дом в Smalininkai, Литва
Дом
Smalininkai, Литва
Площадь 683 м²
Количество этажей 1
Отправлено в дом "Вторая школа", MSTL. Юрбарко Р. Сав. Мальтезерс - город в Джурбаркасском …
$347,791
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Дом в Kartupiai, Литва
Дом
Kartupiai, Литва
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Libiškiai - деревня в муниципалитете района Юрбаркас, недалеко от дороги 198 Юрбаркас-Скаутс…
$162,302
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Дом в Pasventys, Литва
Дом
Pasventys, Литва
Площадь 224 м²
Количество этажей 1
Продажа Яуки Содиба Пошвентио К., Юрбарко Р. Сав. Празднования - деревня на западе Джурбарк…
$117,133
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TekceTekce
Дом в Erzvilkas, Литва
Дом
Erzvilkas, Литва
Площадь 141 м²
Количество этажей 2
Юрбарко Радж, ВЕДУЩИЙ МИСТЕЛЬНО, АЛЬТЕРНИЙ ДАН 1 СОБРАНИЕ С МАНАРДАНАМОМ! -----------------…
$20,514
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Дом в Tamosiai, Литва
Дом
Tamosiai, Литва
Площадь 204 м²
Количество этажей 2
Продажа NAMAS NETOLI JURBARKO MIESTO CENTRE Хотите тихий и тихий автомобиль под окнами? Вот…
$53,565
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Дом в Griciai, Литва
Дом
Griciai, Литва
Площадь 96 м²
Количество этажей 1
Юрбарко Рэйон, Гретис, Продажа полезного для здоровья продукта!! В гриле, недалеко от большо…
$51,409
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Параметры недвижимости в Юрбаркском районе, Литва

с гаражом
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