Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Юрбаркский район
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Юрбаркском районе, Литва

;
1 объект найдено
Коммерческое помещение 546 м² в Smalininkai, Литва
Коммерческое помещение 546 м²
Smalininkai, Литва
Площадь 546 м²
Этаж 2
ПРОДУКЦИЯ, СТОРОГА, АДМИНИСТРАТИВНЫЙ АДВИСТ МСТЛ., ЖУРБАРКО Р. САВ. Мальтезерс - город в Дж…
$68,463
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти