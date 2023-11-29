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Коммерческая недвижимость в Юрбаркский район, Литва

4 объекта найдено
Коммерческая в Pupkaimis, Литва
Коммерческая
Pupkaimis, Литва
Площадь 745 м²
Этаж 1
Продается в Пупкаймио к.Юрбарко р. на красном одноэтажном кирпиче 745 кв. М. м. здание с 50-…
€14,900
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Capital
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Коммерческая в Gedziai, Литва
Коммерческая
Gedziai, Литва
Площадь 660 м²
SELLING NET 660KV.M. PATALPOS COUNTRY JURBARK'S CITY! SURVEILLING SURVEILLED FOR THE SANDAT…
€39,000
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Capital
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Коммерческая с интернетом, с сигнализацией, с Shower в Viesvile, Литва
Коммерческая с интернетом, с сигнализацией, с Shower
Viesvile, Литва
Площадь 1 800 м²
Этаж 1
Продается строительный комплекс, когда-то гражданское здание суда. Это объект культурного на…
€189,000
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Capital
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Коммерческая с интернетом, с сигнализацией, с Shower в Viesvile, Литва
Коммерческая с интернетом, с сигнализацией, с Shower
Viesvile, Литва
Площадь 4 211 м²
Этаж 1
Продается строительный комплекс, когда-то гражданское здание суда. Это объект культурного на…
€350,000
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Capital
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