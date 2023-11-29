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Квартиры в Юрбаркский район, Литва

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты с With furniture, с Domestic equipment, с камином в Veliuona, Литва
Квартира 2 комнаты с With furniture, с Domestic equipment, с камином
Veliuona, Литва
Комнаты 2
Площадь 74 м²
Этаж 2/2
€17,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Квартира 3 комнаты с балконом, с Construction Brick, с Furnace heating в Klausuciai, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с Construction Brick, с Furnace heating
Klausuciai, Литва
Комнаты 3
Площадь 66 м²
Этаж 1/2
НЕСТАНДАРТ КУПИТЬ В ВОПРОСЕ, ЖУРБАРК РАДЖОН. ---------------------------------- В живописно…
€19,900
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių

Параметры недвижимости в Юрбаркский район, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
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