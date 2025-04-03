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Дома с гаражом в Jurbarko miesto seniunija, Литва

Юрбаркас
3
2 объекта найдено
Дом в Юрбаркас, Литва
Дом
Юрбаркас, Литва
Площадь 224 м²
Количество этажей 2
A spacious house in Jurbarkas for sale with quality classic style installation. The supervis…
$315,338
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Дом в Юрбаркас, Литва
Дом
Юрбаркас, Литва
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Two -storey residential house in Jurbarkas Sodų str. 49, - total area of ​​the house 164.8 s…
$62,228
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Параметры недвижимости в Jurbarko miesto seniunija, Литва

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