Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Jurbarko miesto seniunija
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Jurbarko miesto seniunija, Литва

;
1 объект найдено
Дом в Юрбаркас, Литва
Дом
Юрбаркас, Литва
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный дом на продажу в Jurbarke Sodų g. 49 - Общая площадь дома 164,8 кв. М. - Аннекс …
$81,151
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Jurbarko miesto seniunija, Литва

с гаражом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти