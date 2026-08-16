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Жилье в Jurbarko miesto seniunija, Литва

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Юрбаркас
4
4 объекта найдено
Дом в Юрбаркас, Литва
Дом
Юрбаркас, Литва
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный дом на продажу в Jurbarke Sodų g. 49 - Общая площадь дома 164,8 кв. М. - Аннекс …
$81,151
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Квартира 4 комнаты в Юрбаркас, Литва
Квартира 4 комнаты
Юрбаркас, Литва
Число комнат 4
Площадь 78 м²
Этаж 3/5
Центр УРБАРКАСА в пространстве 4 причин Квартира 4 номера в Юрбаркасе, ул. В. Кудиркоса, 30…
$73,036
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Квартира 2 комнаты в Юрбаркас, Литва
Квартира 2 комнаты
Юрбаркас, Литва
Число комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 1/1
В тихом городке Эрзукас, на парковой площади, с видом на церковь Святого Георгия, продаются …
$13,912
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Квартира 2 комнаты в Юрбаркас, Литва
Квартира 2 комнаты
Юрбаркас, Литва
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 2/4
Новые строительные квартиры в Шилале - жилой комплекс «Шилале тильтас» Ищете современное, ка…
$127,878
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