Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Земельные участки
  4. Juodšiliai Eldership

Земельные участки в Juodsiliai Eldership, Литва

7 объектов найдено
Земельные участки в Roda, Литва
Земельные участки
Roda, Литва
В красивом месте рядом с лесом продается участок земли в 89 акров ! Он также доступен для 35…
€13,800
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
Земельные участки в Baraskos, Литва
Земельные участки
Baraskos, Литва
HOME VALDOS участок для продажи исключительно красивый, окруженный природой, на пересечении …
€73,500
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
Земельные участки в Roda, Литва
Земельные участки
Roda, Литва
В Мариямполе участок земли 103 а продается в селе Мариямполь. ОПИСАНИЕ РАЗДЕЛА: - Площадь у…
€12,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Roda, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Roda, Литва
ЛИКО ПОСЛЕДНИЙ СКЛИП! Отличное место для жизни в естественной почте! Участки удобно располож…
€9,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
Земельные участки в Roda, Литва
Земельные участки
Roda, Литва
КЛАСС 13 АРИР ДОМ ЮЖНЫЙ С 140,24 КВ. М. В ДОМАШНЕМ ПРОЕКТЕ И ЗАЯВЛЕНИИ СОБСТВЕННОСТИ К., НЕП…
€23,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
Земельные участки в Roda, Литва
Земельные участки
Roda, Литва
ЗАДАВАЯ ЗАДАЧА И САНДАРТ ПОСЛЕДНИХ ПОСАДКИ: 1. Участок № 1 - 179,46 а. ( 169,36 а - зоны пр…
€450,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Baraskos, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Baraskos, Литва
ПРОДАЖА УЧАСТКА 122,94 В УЧАСТИИ КОММЕРЧЕСКОМ ПОСЛЕДНЕМ СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПАТОГИЧЕСКОМ РАСПОЛОЖ…
€290,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
Realting.com
Перейти