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Квартиры в Juodsiliai Eldership, Литва

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с With furniture в Dusinenai, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с With furniture
Dusinenai, Литва
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 3/3
SELLED IN 2 ROOMS WERE IN SALE, PUPICAL GATVES ! COUNTRY HOME MANY GREEN AND LOCETY PURPOSE …
€75,000
в месяц
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Juodsiliai Eldership, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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