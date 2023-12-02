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Жильё в Juodsiliai Eldership, Литва

дома
4
5 объектов найдено
Дом в Valciunai, Литва
Дом
Valciunai, Литва
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Все последние объявления о недвижимости CAPITAL можно найти на нашем сайте www.capital.lt. …
€129,000
в месяц
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Capital
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Дом с газовым отоплением в Roda, Литва
Дом с газовым отоплением
Roda, Литва
Площадь 159 м²
Количество этажей 2
ПОДДЕРЖКА PATOGS НАДПЛАНИРОВАННЫЙ ДОМ С 110 КВ.М. Я СТРОЮ МАРИУММАРИЙ КАКОЙ-ТО, СТАТЫБИН РЫН…
€154,900
в месяц
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Capital
Языки общения: English
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom в Baraskos, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Baraskos, Литва
Площадь 128 м²
Количество этажей 2
127 КВ УПОМИНАЕТСЯ В ЛИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЗНЯХ В ЛИВНЕ ЛИВНЯ. M ЖИЛОЙ ДОМ С ЧИСТЫМ 14.31 УПРАВЛЕНИ…
€157,500
в месяц
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Capital
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с With furniture в Dusinenai, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с With furniture
Dusinenai, Литва
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 3/3
SELLED IN 2 ROOMS WERE IN SALE, PUPICAL GATVES ! COUNTRY HOME MANY GREEN AND LOCETY PURPOSE …
€75,000
в месяц
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Capital
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Дом с Furnace heating в Baraskos, Литва
Дом с Furnace heating
Baraskos, Литва
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
В тихом месте, в окружении природы, продается часть деревянного дома с земельным участком. О…
€49,000
в месяц
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Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Juodsiliai Eldership, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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