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Дома с гаражом в Juodaiciu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Misiunai, Литва
Дом
Misiunai, Литва
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Дом с 47-армовым ограждением на земле должен быть отдан в вашем районе. Букка, город на терр…
$78,639
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Параметры недвижимости в Juodaiciu seniunija, Литва

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