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Жильё в Juodaiciu seniunija, Литва

2 объекта найдено
Дом с гаражом в Misiunai, Литва
Дом с гаражом
Misiunai, Литва
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
МЫ УЖЕ В ГОРОДЕ РАМИЕТИ, ДОМ С 47 АРРИСОМ СОХРАНИТЕ ЗЕМЛЮ. Стакия, город в муниципалитете ра…
€69,000
в месяц
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Capital
Языки общения: English
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating в Juodaiciai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating
Juodaiciai, Литва
Площадь 67 м²
Количество этажей 1
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДОМ ДЛЯ ЮРБАРК Р., ПРОДАЕТСЯ.,.ЧЕРНЫЙ К., ШКОЛА Г. Возможна замена на аккуратны…
€8,300
в месяц
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Juodaiciu seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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