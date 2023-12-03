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Коммерческая недвижимость в Juknaiciu seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческая с Furnace heating в Juknaiciai, Литва
Коммерческая с Furnace heating
Juknaiciai, Литва
Площадь 624 м²
Этаж 2
ВЛАДЕЛЬСТВО - БАРА "ПРЕЛАНДИЯ", ПАТАЛПОС КРОВИ И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПАТАЛПОЗ Кейтеринг и серви…
€95,000
в месяц
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Capital
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