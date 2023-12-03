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Квартиры в Юдренайское староство, Литва

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Judrenai, Литва
Квартира 3 комнаты
Judrenai, Литва
Комнаты 3
Площадь 56 м²
Этаж 2/2
Аккуратная 3-комнатная квартира на продажу в школьном округе, в городе Юдре, Клайпеда. Эта к…
€23,800
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Юдренайское староство, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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