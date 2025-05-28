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Дома с гаражом в Josvainiu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Sviliukai, Литва
Дом
Sviliukai, Литва
Площадь 343 м²
Количество этажей 2
Устроиться в 30 минутах езды от Каунаса? Байкит - Неманау:)! Получаете ли вы, что шлепаете с…
$227,938
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Параметры недвижимости в Josvainiu seniunija, Литва

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