Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Josvainiu seniunija
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Josvainiu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в ciukiskiai, Литва
Дом
ciukiskiai, Литва
Площадь 55 м²
Количество этажей 1
Продается бревенчатый дом с земельным участком 19,6 с в прекрасном городке Йосвайняй. ОБЩА…
$27,858
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Josvainiu seniunija, Литва

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти