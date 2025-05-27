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Коммерческая недвижимость в Josvainiu seniunija, Литва

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 466 м² в Kunioniai, Литва
Коммерческое помещение 466 м²
Kunioniai, Литва
Площадь 466 м²
Этаж 1
$78,639
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Capital
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Коммерческое помещение 20 370 м² в Bajenai I, Литва
Коммерческое помещение 20 370 м²
Bajenai I, Литва
Площадь 20 370 м²
Количество этажей 1
Продается сeть действующих пpoдoвoльcтвeнныx магазинов, находящиеся  в самых крупных городах…
$13,58 млн
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