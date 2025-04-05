Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Josvainiu seniunija
  4. Жилая

Жильё в Josvainiu seniunija, Литва

2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в ciukiskiai, Литва
Квартира 2 комнаты
ciukiskiai, Литва
Число комнат 2
Площадь 35 м²
Этаж 1/2
Разные проекты в бороде! Подсчитано 4 Но с частью земли, сверхъестественной и природной, спр…
$61,605
Оставить заявку
Дом в ciukiskiai, Литва
Дом
ciukiskiai, Литва
Площадь 55 м²
Количество этажей 1
Продается бревенчатый дом с земельным участком 19,6 с в прекрасном городке Йосвайняй. ОБЩА…
$27,858
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Josvainiu seniunija, Литва

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти