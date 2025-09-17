Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Йонишкис
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Йонишкисе, Литва

1 объект найдено
Дом в Йонишкис, Литва
Дом
Йонишкис, Литва
Площадь 178 м²
Количество этажей 1
Продажа домов на Йонише, Берджиа Г. Ты ищешь дом в Джонисе? ЖИЗНЬ И РЕЗИДЕНЦИЯ С КАРТЫ! Пр…
$163,759
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти