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Земельные участки в Joniskio seniunija, Литва

2 объекта найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Йонишкис, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Йонишкис, Литва
ЦЕНТРЕЛЯЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 12.44 А. РАЗДЕЛ MEME ОБЪЕКТ ПРЕИМУЩЕСТВА - СНОВИНЫ, МЫ ТРЕ…
€8,000
в месяц
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Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Medeikiai, Литва
Земельные участки
Medeikiai, Литва
Продается сельскохозяйственная недвижимость со старыми фундаментами в регионе Молтай возле П…
€29,000
в месяц
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
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