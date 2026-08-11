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Дома в Joniskio seniunija, Литва

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3 объекта найдено
Дом в Vidugiris, Литва
Дом
Vidugiris, Литва
Площадь 47 м²
Количество этажей 1
Продано в Желтом с 2,31 гектара в Среднем Рейле Эстер! ____________ Большой, аккуратный, про…
$40,800
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Дом в Giriniai, Литва
Дом
Giriniai, Литва
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
Новая постройка усадьбы с большим участком 0,53 га земли в окружении природы, Molėtai r. sav…
$149,101
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Дом в Йонишкис, Литва
Дом
Йонишкис, Литва
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продано обратно в дом, ВИЛЬНИУС Г. Дом в дороге, Нетоли-Гид! PUK PROPOSAL FOR PRICE OF RACK …
$11,593
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Параметры недвижимости в Joniskio seniunija, Литва

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