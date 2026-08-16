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Коммерческая недвижимость в Joniskio seniunija, Литва

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 116 м² в Йонишкис, Литва
Коммерческое помещение 116 м²
Йонишкис, Литва
Площадь 116 м²
Этаж 2
Пойте коммерческие блюда в Центре Йонискис - граждане 4! Полностью оборудованные коммерческ…
$116,040
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