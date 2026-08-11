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Жилье в Joniskio seniunija, Литва

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5 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Giriniai, Литва
Квартира 2 комнаты
Giriniai, Литва
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Этаж 2/2
Продажа 2 Кастл 37 кв.м. была ИСТОЧНИКОМ МОЛЕТТОВ, СЕМЬЯ К., МИКСИЧЕСКИЙ Г! - Квартира влад…
$77,622
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Квартира 3 комнаты в Йонишкис, Литва
Квартира 3 комнаты
Йонишкис, Литва
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 5/5
PARKYDAM 3 K. BUTAS JONISKIO MIESTO Center Принципы: Фармакологические свойства удобное рас…
$81,968
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Дом в Vidugiris, Литва
Дом
Vidugiris, Литва
Площадь 47 м²
Количество этажей 1
Продано в Желтом с 2,31 гектара в Среднем Рейле Эстер! ____________ Большой, аккуратный, про…
$40,800
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TekceTekce
Дом в Giriniai, Литва
Дом
Giriniai, Литва
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
Новая постройка усадьбы с большим участком 0,53 га земли в окружении природы, Molėtai r. sav…
$149,101
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Дом в Йонишкис, Литва
Дом
Йонишкис, Литва
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продано обратно в дом, ВИЛЬНИУС Г. Дом в дороге, Нетоли-Гид! PUK PROPOSAL FOR PRICE OF RACK …
$11,593
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