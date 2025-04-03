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Коммерческая недвижимость в Joniskelio apylinkiu seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческое помещение 1 389 м² в Pazasai, Литва
Коммерческое помещение 1 389 м²
Pazasai, Литва
Площадь 1 389 м²
Этаж 1
A complex of two buildings for sale – farm and laying-darking in the Pascal, in the case of …
$17,398
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