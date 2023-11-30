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Земельные участки в Jonavos miesto seniunija, Литва

5 объектов найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Йонава, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Йонава, Литва
Сельскохозяйственный участок площадью 1,468 га продается в деревне Кунгушил, в районе Йонава…
€22,500
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Йонава, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Йонава, Литва
€46,000
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Земельные участки в Йонава, Литва
Земельные участки
Йонава, Литва
В Ионавском районе в селе Пилате продается уникальная усадьба - памятник культуры республика…
€63,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Jonalaukis, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Jonalaukis, Литва
ПОЗДРАВЛЯЙТЕ БАСАНАВИУМ Г. ИНВЕСТИЦИИ!!! Мы изменим назначение участка в соответствии с ваш…
€30,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Йонава, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Йонава, Литва
In a very good place, a plot is sold in the Jonava district of Switzerland. The plot finds a…
€16,000
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