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Дома в Jonavos seniunija, Литва

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Йонава
4
4 объекта найдено
Дом в Йонава, Литва
Дом
Йонава, Литва
Площадь 24 м²
Количество этажей 1
ПАРКИДАМ 4.59 Армейское размещение агрикультуры с домохозяйственной причиной, РОК СЕН. Письм…
$17,969
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Дом в Йонава, Литва
Дом
Йонава, Литва
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Продажа различных домов в центре Йонвы с Мандардой, первой и космической семьей ПРАКТИЧЕСКИЕ…
$287,897
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Дом в Йонава, Литва
Дом
Йонава, Литва
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Просторный дом класса + на продажу на Либерти-стрит в Йонаве! Дом находится в пределах горо…
$289,274
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Дом в Йонава, Литва
Дом
Йонава, Литва
Площадь 108 м²
Количество этажей 1
Современный A + + класс, 107 м 2 одноэтажных дома с ~ 5-8 барными участками в проекте «Моя Ш…
$286,232
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Параметры недвижимости в Jonavos seniunija, Литва

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