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Дома в Jonavos miesto seniunija, Литва

5 объектов найдено
Дом с гаражом, с газовым отоплением в Йонава, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Йонава, Литва
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
СТРАНИЦА для продажи ГЛАВНАЯ стратегически удобная площадка RAMUČIUB, KAUNO g. с полностью р…
€125,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Йонава, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Йонава, Литва
Площадь 171 м²
Количество этажей 3
ВЫСОКИЙ ДОМ BEVER CITY В ЦЕНТРЕ! Я ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ В ГОРОДЕ, НО УРОВЕНЬ ЗА ЕГО ПРЕДЕЛЫ. 170.94…
€220,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Йонава, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Йонава, Литва
Площадь 171 м²
Количество этажей 3
ВЫСОКИЙ ДОМ BEVER CITY В ЦЕНТРЕ! Я ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ В ГОРОДЕ, НО УРОВЕНЬ ЗА ЕГО ПРЕДЕЛЫ. 170.94…
€220,000
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Capital
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Дом с Furnace heating в Йонава, Литва
Дом с Furnace heating
Йонава, Литва
Площадь 58 м²
Количество этажей 1
57,69 кв.м. дом с участком 16.02, Plento g. 12, Йонава ДОМ: - Продается дом с земельным …
€67,000
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Дом с гаражом в Йонава, Литва
Дом с гаражом
Йонава, Литва
Площадь 55 м²
Количество этажей 1
В RAMIOJ, 55 KV.M МОРСКОЙ ДОМ С 6 СКЛИПАМИ ARU, ВЫПУЩЕННЫМИ В GATVIRONMENT! Дом на продажу …
€61,000
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Параметры недвижимости в Jonavos miesto seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
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