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Жилье в Jonavos seniunija, Литва

;
Йонава
19
19 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Йонава, Литва
Квартира 4 комнаты
Йонава, Литва
Число комнат 4
Площадь 98 м²
Этаж 2/2
Двухквартирные коттеджи с участком земли на берегу реки! - Первая высота имеет сюжеты к колы…
$210,385
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Квартира 3 комнаты в Йонава, Литва
Квартира 3 комнаты
Йонава, Литва
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 4/5
Продано 3 капсулы в натуральную величину! Хорошо разглашается после строительства. Дом отр…
$120,965
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Квартира 4 комнаты в Йонава, Литва
Квартира 4 комнаты
Йонава, Литва
Число комнат 4
Площадь 98 м²
Этаж 2/2
Двухквартирные коттеджи с участком земли на берегу реки! - Первая высота имеет сюжеты к колы…
$212,528
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Квартира 4 комнаты в Йонава, Литва
Квартира 4 комнаты
Йонава, Литва
Число комнат 4
Площадь 98 м²
Этаж 2/2
Двухквартирные коттеджи с участком земли на берегу реки! - Первая высота имеет сюжеты к колы…
$212,528
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Дом в Йонава, Литва
Дом
Йонава, Литва
Площадь 24 м²
Количество этажей 1
ПАРКИДАМ 4.59 Армейское размещение агрикультуры с домохозяйственной причиной, РОК СЕН. Письм…
$17,969
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Квартира 1 комната в Йонава, Литва
Квартира 1 комната
Йонава, Литва
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 8/9
Письменная процедура будет сокращена с 9 процедурами. Полностью оплаченные ремонтные работы…
$59,805
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Дом в Йонава, Литва
Дом
Йонава, Литва
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Продажа различных домов в центре Йонвы с Мандардой, первой и космической семьей ПРАКТИЧЕСКИЕ…
$287,897
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Квартира 3 комнаты в Йонава, Литва
Квартира 3 комнаты
Йонава, Литва
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 7/9
В Йонве г-н Вестерн Г. Продажа пространства 3-м местам их штаба. Квартира, которая удобно с…
$102,598
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Квартира 4 комнаты в Йонава, Литва
Квартира 4 комнаты
Йонава, Литва
Число комнат 4
Площадь 98 м²
Этаж 2/2
Двухквартирные коттеджи с участком земли на берегу реки! - Первая высота имеет сюжеты к колы…
$212,528
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Квартира 4 комнаты в Йонава, Литва
Квартира 4 комнаты
Йонава, Литва
Число комнат 4
Площадь 98 м²
Этаж 2/2
Двухквартирные коттеджи с участком земли на берегу реки! - Первая высота имеет сюжеты к колы…
$210,385
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Дом в Йонава, Литва
Дом
Йонава, Литва
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Просторный дом класса + на продажу на Либерти-стрит в Йонаве! Дом находится в пределах горо…
$289,274
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Квартира 3 комнаты в Йонава, Литва
Квартира 3 комнаты
Йонава, Литва
Число комнат 3
Площадь 73 м²
Этаж 1/3
Продажа ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И НЕСТАНДАРДНЫХ 3 КАПСУЛЕЙ Продажа ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И НЕСТАНДАРДНЫХ 3 К…
$138,551
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Дом в Йонава, Литва
Дом
Йонава, Литва
Площадь 108 м²
Количество этажей 1
Современный A + + класс, 107 м 2 одноэтажных дома с ~ 5-8 барными участками в проекте «Моя Ш…
$286,232
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Квартира 4 комнаты в Йонава, Литва
Квартира 4 комнаты
Йонава, Литва
Число комнат 4
Площадь 98 м²
Этаж 2/2
Двухквартирные коттеджи с участком земли на берегу реки! - Первая высота имеет сюжеты к колы…
$212,528
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Квартира 3 комнаты в Йонава, Литва
Квартира 3 комнаты
Йонава, Литва
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 2/9
Подтвержденная процедура для комплаентов Принципы: Квартира на втором этаже Просторный и у…
$123,837
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Квартира 4 комнаты в Йонава, Литва
Квартира 4 комнаты
Йонава, Литва
Число комнат 4
Площадь 98 м²
Этаж 2/2
Двухквартирные коттеджи с участком земли на берегу реки! - Первая высота имеет сюжеты к колы…
$212,528
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Квартира 4 комнаты в Йонава, Литва
Квартира 4 комнаты
Йонава, Литва
Число комнат 4
Площадь 98 м²
Этаж 2/2
Двухквартирные коттеджи с участком земли на берегу реки! - Первая высота имеет сюжеты к колы…
$212,528
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Квартира 4 комнаты в Йонава, Литва
Квартира 4 комнаты
Йонава, Литва
Число комнат 4
Площадь 98 м²
Этаж 2/2
Двухквартирные коттеджи с участком земли на берегу реки! - Первая высота имеет сюжеты к колы…
$212,528
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Квартира 4 комнаты в Йонава, Литва
Квартира 4 комнаты
Йонава, Литва
Число комнат 4
Площадь 98 м²
Этаж 2/2
Двухквартирные коттеджи с участком земли на берегу реки! - Первая высота имеет сюжеты к колы…
$212,528
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