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Квартиры в Jiezno seniunija, Литва

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты с парковкой, с центральным отоплением, с Construction Brick в Езнас, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с центральным отоплением, с Construction Brick
Езнас, Литва
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 1/2
COZY AND VERY WARM APARTMENT FOR SALE, WITH ADVANTAGES, VYTAUTO STR., JIEZNE, PRIENŲ R. ---…
€35,900
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Jiezno seniunija, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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