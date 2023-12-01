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Коммерческая недвижимость в Езнас, Литва

1 объект найдено
Коммерческая с Furnace heating в Езнас, Литва
Коммерческая с Furnace heating
Езнас, Литва
Площадь 1 896 м²
Этаж 1
ПРОДАЖА 1896.33 КВ.М., 2.66 ХА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ / САНДАТИВНЫЙ ОБЪЕКТ ДЛЯ ПОСЛЕДНЕГО. ВЫБРАН …
€198,300
в месяц
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