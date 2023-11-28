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Литва
Земельные участки
Jauniunu seniunija
Земельные участки в Jauniunu seniunija, Литва
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17 объектов найдено
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Земельные участки
Medziukai, Литва
В народе юного возраста Ширвинт р. sav. два граничащих 1,16 га продаются; 0,28 га сельскохоз…
€8,000
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Capital
Языки общения: English
+37061140701
vlasta.maslinskiene@capital.lt
Земельные участки
Medziukai, Литва
В материале Young Ages, Shirvint r. sav. продал 45 участок назначения недвижимости. СКЛИПАС…
€12,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37061140701
vlasta.maslinskiene@capital.lt
Земельные участки
Medziukai, Литва
ПРОДАЖА 3.61 H РАЗДЕЛ С БОЛЬШИМ ДЛЯ ОТДЫХА ТИНТИН, ПОЛНЫЙ R., VOS 15 MIN. ДОРОГА ИТИ УИЛНЕС.…
€35,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37069995247
gintautas.tamkevicius@capitalrealty.com
Земельные участки
Medziukai, Литва
€86,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37064506656
aurimas.stankevicius@capitalrealty.com
Земельные участки
Antanaiciai, Литва
Участок 102,96 одно- и бибский жилой район для продажи в Шяуляй, Младший-Сирвинт р. ОБЩАЯ И…
€13,000
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Capital
Языки общения: English
+37061140701
vlasta.maslinskiene@capital.lt
Земельные участки
Eiciunai, Литва
ПРОДАЖА 0,5635 HA ЖИЗНЬ ПОСЛЕДНИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ, МОЛОДЕЖНЫЙ СЕН., ГОЛОВА R. - СКЛ…
€7,000
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Capital
Языки общения: English
+37061140701
vlasta.maslinskiene@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Eiciunai, Литва
6 жилых участков на продажу в Шяуляй, Ширвинт р. ОПИСАНИЕ РАЗДЕЛА: - площадь - от 15,23 до…
€4,000
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Capital
Языки общения: English
+37061140701
vlasta.maslinskiene@capital.lt
Земельные участки
Medziukai, Литва
ПРОДАВАТЬ участок земли 25-го века в Вильнюсе, Багигала мстл. В 2015 году выдается раз…
€29,900
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Capital
Языки общения: English
+37060180297
andrej.naumcik@capitalrealty.com
Земельные участки
Medziukai, Литва
€18,000
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Capital
Языки общения: English
+37061014100
daiva.laiviene@capitalrealty.com
Земельные участки
Turlojiskes, Литва
Varieka k., Young Ages, Shirvint r. Я. множество участков недвижимости продается. СКЛИПАС: …
€7,000
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Capital
Языки общения: English
+37061140701
vlasta.maslinskiene@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Turlojiskes, Литва
Ширвинт р. самов., Юные века, Темнеющие. Новые Темники g. 2 Продается В STRATEGISLATION IN G…
€145,000
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Capital
Языки общения: English
+37062403456
artur.savickij@capitalrealty.com
Земельные участки
ulyceles, Литва
Острый к., Молодой островитянин, Ширвинт р. self., участок площадью 10,19 га продается. СКЛ…
€36,000
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Capital
Языки общения: English
+37061140701
vlasta.maslinskiene@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Godiskes, Литва
Pociūnai k.Молодые люди., Shirvintų r. sav. жилой участок 31 а. СКЛИПАС : - Адрес участка -…
€6,000
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Capital
Языки общения: English
+37061140701
vlasta.maslinskiene@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Pavasareliai, Литва
3 жилых участка на продажу в Юнг Кингс, Sirvint r. Всего 800 м до асфальтированной дороги, …
€7,000
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Capital
Языки общения: English
+37061140701
vlasta.maslinskiene@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Turlojiskes, Литва
Коммерческий участок 1,00 га для продажи в Гудулеш к., Shirvintų r. СКЛИПАС : - Площадь - 1…
€30,000
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Capital
Языки общения: English
+37061140701
vlasta.maslinskiene@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Zarnavagiai, Литва
2.017 га. Участок промышленного и складского назначения для продажи на автомагистрали А2. Гл…
€120,000
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Capital
Языки общения: English
+37064921068
marius.samuolis@capitalrealty.com
Земельные участки
Medziukai, Литва
Товар-часы назначения 4,2011 га участок для продажи в багаже В багаже продается участок про…
€490,000
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Capital
Языки общения: English
+37064064202
rima.okon@capitalrealty.com
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