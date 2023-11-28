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Дома в Jauniunu seniunija, Литва

3 объекта найдено
Дом с асфальтированной дорогой в Sakalniskes, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Sakalniskes, Литва
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Ширвинт р. Я., Молодые века, Темные. Новые Даркерс г. 2 СТРАТЕГИСЛЕДЖ ДЛЯ продажи В ХОРОШЕМ …
€145,000
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Capital
Языки общения: English
+37062403456 artur.savickij@capitalrealty.com
Дом в Medziukai, Литва
Дом
Medziukai, Литва
Площадь 122 м²
Количество этажей 1
€128,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37063310330 giedre.daugirdaite@capitalrealty.com
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой в Turlojiskes, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой
Turlojiskes, Литва
Площадь 151 м²
Количество этажей 1
ПОКАЗАТЬ САД С БОЛЬШОЙ 2.6-Й ЗЕМЛЕ ПОЛЕТА 27 КМ ОТ БУЛА М . Усадьба находится всего в …
€149,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37062041958 andrius.jonaitis@capitalrealty.com

Параметры недвижимости в Jauniunu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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