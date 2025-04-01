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Дома с гаражом в Jasiunu seniunija, Литва

2 объекта найдено
Дом в Buikos, Литва
Дом
Buikos, Литва
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Недалеко от Ясюнай, в деревне Кайдай продается жилой дом с продуктовым магазином и баром. До…
$158,061
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Дом в Яшюнай, Литва
Дом
Яшюнай, Литва
Площадь 159 м²
Количество этажей 2
$100,985
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Параметры недвижимости в Jasiunu seniunija, Литва

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