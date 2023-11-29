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Дома в Jasiunu seniunija, Литва

2 объекта найдено
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Яшюнай, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Яшюнай, Литва
Площадь 272 м²
Количество этажей 2
€240,000
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Capital
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Яшюнай, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Яшюнай, Литва
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
ЖИЛОЙ ДОМ С 30 ДОМАШНИМ ХОЗЯЙСТВОМ ДЛЯ ZAVIUMAN K. СТРАНЫ R. БОЛЬШИЕ ДВА ГУАРЖА, МАГАЗИН, ОТ…
€155,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Jasiunu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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