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Земельные участки в Jakenu seniunija, Литва

1 объект найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Kareivonys, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Kareivonys, Литва
12,88 га ( 6,87 га леса ) участок для продажи в деревне Петроскан ( Тракский район. ) возле …
€79,900
в месяц
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