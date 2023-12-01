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Земельные участки в Islauzo seniunija, Литва

1 объект найдено
Земельные участки в Laukiskes, Литва
Земельные участки
Laukiskes, Литва
Продается два сельскохозяйственных участка 3,87 га. В перерыве. Кривые старые. Приенас р. …
€10,000
в месяц
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