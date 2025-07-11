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Дома в Islauzo seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Islauzas, Литва
Дом
Islauzas, Литва
Площадь 73 м²
Количество этажей 2
Продается в 16 веке Валда Скруке, стратегически удобное жилое место, недалеко от города Каун…
$81,030
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Параметры недвижимости в Islauzo seniunija, Литва

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