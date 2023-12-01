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Коммерческая недвижимость в Islauzo seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом в ciudiskiai, Литва
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом
ciudiskiai, Литва
Площадь 483 м²
Этаж 1
Только 9 км от Приены продаются в действующем и прибыльном рыболовном бизнесе ( можно купить…
€390,000
в месяц
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Capital
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