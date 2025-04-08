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Жильё в Islauzo seniunija, Литва

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Purvininkai, Литва
Квартира 3 комнаты
Purvininkai, Литва
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 1/5
In the center of Prienai, a 66.28 kV 3 -room apartment with a separate entrance is sold in t…
$92,559
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Параметры недвижимости в Islauzo seniunija, Литва

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