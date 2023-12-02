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Земельные участки в Inturke eldership, Литва

2 объекта найдено
Земельные участки в Varlyne, Литва
Земельные участки
Varlyne, Литва
€35,000
в месяц
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Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Pakrovai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Pakrovai, Литва
Продается два участка в деревне Лог, Молитский район. Участки окружены лесом, продаются толь…
€23,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
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