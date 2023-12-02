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Жильё в Inturke eldership, Литва

2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с Furnace heating в Jursiskes, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с Furnace heating
Jursiskes, Литва
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Этаж 1/2
€28,000
в месяц
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Capital
Языки общения: English
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom в Uztilciai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Uztilciai, Литва
Площадь 109 м²
Количество этажей 2
реконструированный сруб площадью 108 кв.м. м. Продается сруб возле Интюрка, между Спидом и Г…
€55,000
в месяц
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Inturke eldership, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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