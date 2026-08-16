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Дома в Ингалинском старостве, Литва

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2 объекта найдено
Дом в Pasvogine, Литва
Дом
Pasvogine, Литва
Площадь 69 м²
Количество этажей 1
Вокруг леса продается уникальная усадьба. На 1,9 га участка зарегистрировано 4 здания. Милое…
$28,983
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Дом в Melninkai, Литва
Дом
Melninkai, Литва
Площадь 71 м²
Количество этажей 1
ОПИСАНИЕ Игналина - это земля, известная многими озерами, лесами, туризмом и спокойным отды…
$42,480
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Параметры недвижимости в Ингалинском старостве, Литва

Недорогая
Элитная
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