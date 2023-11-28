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Дома в Ингалинское староство, Литва

1 объект найдено
Дом с Furnace heating в Palaukoja, Литва
Дом с Furnace heating
Palaukoja, Литва
Площадь 113 м²
Количество этажей 1
SODY С ДРУЗЬЯМИ НА ТВЕНЧЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ТЕЛЕФОН НЕ МОЖЕТ! Усадьба окружена эксклюзивным и ун…
€6,300
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Ингалинское староство, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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