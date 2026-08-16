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Коммерческая недвижимость в Ингалинском старостве, Литва

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 1 073 м² в Strigailiskis, Литва
Коммерческое помещение 1 073 м²
Strigailiskis, Литва
Площадь 1 073 м²
Производственный строительный комплекс Ignalinos r., Duktų k. Принципы: • асфальтированный …
$90,035
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