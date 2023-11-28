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Коммерческая недвижимость в Ингалинское староство, Литва

2 объекта найдено
Коммерческая в Palaukoja, Литва
Коммерческая
Palaukoja, Литва
Площадь 1 073 м²
€89,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
Коммерческая с Local boiler-room в Palaukoja, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Palaukoja, Литва
Площадь 605 м²
Этаж 1
€247,000
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
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