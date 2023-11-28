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Жильё в Ингалинское староство, Литва

3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, без ремонта в Palaukoja, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, без ремонта
Palaukoja, Литва
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Этаж 2/2
2 КОМНАТЫ КУПЛЕНЫ В ВОЗВРАТЕ И ЛЕСИГАЦИИ. Всего в 300 метрах от побережья Папловского озера…
€75,000
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Capital
Языки общения: English
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Local electricity в Palaukoja, Литва
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Local electricity
Palaukoja, Литва
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 2/2
ПРОДАЕТСЯ В 2 НОМЕРАХ В ИГНАЛЕ, ХАЙБЕРС Г. Продается 2-комнатная квартира в Игналине. Малоэт…
€37,000
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Capital
Языки общения: English
Дом с Furnace heating в Palaukoja, Литва
Дом с Furnace heating
Palaukoja, Литва
Площадь 113 м²
Количество этажей 1
SODY С ДРУЗЬЯМИ НА ТВЕНЧЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ТЕЛЕФОН НЕ МОЖЕТ! Усадьба окружена эксклюзивным и ун…
€6,300
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Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Ингалинское староство, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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