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Земельные участки в Игналинский район, Литва

6 объектов найдено
Земельные участки в Kalviske, Литва
Земельные участки
Kalviske, Литва
€91,800
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Capital
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+37068960090 egidijus.vaitilavicius@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Prutele, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Prutele, Литва
PDO SKLYP /ОДИОН ДЛЯ ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, НОМЕРА И ЭКСКЛЮЗИВ SKLYPE - ЭТО ПРЕ…
€118,000
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Capital
Языки общения: English
+37060122201 ligitas.bernatavicius@capitalrealty.com
Земельные участки в Stripeikiai, Литва
Земельные участки
Stripeikiai, Литва
ПОЗЖЕ ГА ЗЕМЛИ В ПИНГАЛЕ В ПЛАТЕЖЕ С ЦЕННОЙ ЦЕПЬЮ ЗАКОНА. Участок находится недалеко от дере…
€92,000
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Capital
Языки общения: English
+37067014116 sergej.borisov@capitalrealty.com
Земельные участки с подведенным электричеством в Palaukoja, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством
Palaukoja, Литва
Участок 4,40 га сельскохозяйственных земель с жилым домом в Игналине р. Я. Огромный старый, …
€36,000
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Capital
Языки общения: English
+37065535771 marija.lebedziuviene@capital.lt
Земельные участки в Kamuntavas, Литва
Земельные участки
Kamuntavas, Литва
ПОЗЖЕ РЕЗЮМЕ ДЛЯ ВАШЕГО ВЫСОКОГО ПРОЕКТА В КТО-ТО! В тихом, естественном поселении. Соседи о…
€14,900
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Capital
Языки общения: English
+37068257784 linas.valiuskevicius@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Navikai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Navikai, Литва
€25,000
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Capital
Языки общения: English
+37064921068 marius.samuolis@capitalrealty.com
Realting.com
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