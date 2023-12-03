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Дома в Gudziunu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с Furnace heating в Alksnenai, Литва
Дом с Furnace heating
Alksnenai, Литва
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
СОДИЙНЫЙ БИЗНЕС ПУБЛИКИ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: •Каштан г. 2, деревня Пайесле, район Кедайняй.; •…
€20,000
в месяц
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Gudziunu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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