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Жильё в Gudeliu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с балконом, с сигнализацией, с Furnace heating в Slavanta, Литва
Дом с балконом, с сигнализацией, с Furnace heating
Slavanta, Литва
Площадь 91 м²
Количество этажей 2
ДОМ СОДО НА ПРОДАЖУ ------------------------------------- ПРЕИМУЩЕСТВО : • Дом у берега озер…
€58,000
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Gudeliu seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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