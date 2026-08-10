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Жилье в Gudeliu seniunija, Литва

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1 объект найдено
Дом в Гудяляй, Литва
Дом
Гудяляй, Литва
Площадь 286 м²
Количество этажей 2
Здание усадьбы Гуделиус продано. Здание нуждается в ремонте. Участок, образовавшийся около з…
$11,593
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Capital
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Параметры недвижимости в Gudeliu seniunija, Литва

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